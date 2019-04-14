Порту - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

17 апреля в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов встретятся португальский "Порту" и английский "Ливерпуль". Встреча пройдет в Порту на стадионе "Драгау".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Порту" - "Ливерпуля".

Фаворитом матча по версии букмекеров является английский клуб. На победу "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 2,05. Ничья оценивается коэффициентом 3,25. На успех португальцев предлагается коэффициент 3,75.

Также букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом в борьбе за выход в полуфинал. На это предлагается коэффициент 1,02. Проход "Порту" оценивается, как 11,00.

Напомним, что в первом матче "Порту" уступил "Ливерпулю" со счетом 0:2.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии.