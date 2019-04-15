Король биатлона шокировал признаниями об употреблении алкоголя в детстве

Король биатлона Уле-Эйнар Бьорндален сделал шокирующее признание об употреблении алкогольных напитков в детском возрасте.

Слова норвежца приводит Tribuna.

"Когда я был маленький, еще до 12 лет, я все перепробовал: курил, жутко напивался, просто жутко. Я простой парень, родился на ферме. У папы хорошо получалось гнать самогон – градусов 90-96. Мне никто не разрешал, но я все равно его пил – это было несложно, когда никто не видел", - сказал Бьорндален.

Бьорндален является восьмикратным олимпийским чемпионом, самым титулованным спортсменом в истории чемпионатов мира по биатлону и рекордсменом по количеству личных побед на этапах Кубка мира.

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