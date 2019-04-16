Ювентус - Аякс: онлайн видео голов

В эти минуты в Турине проходит ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором чемпион Италии "Ювентус" играет против нидерландского "Аякса". В первой встрече была зафиксирована ничья - 1:1.

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Аякс".

В первом тайме команды обменялись голами: на взятие ворот от Роналду гости ответили точным ударом ван де Бека.

В 1/8 финала "Ювентус" прошел "Атлетико" (0:2 и 3:0), "Аякс" был сильнее "Реала" (1:2 и 4:1).

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Ранее "Апостроф" сообщал, что в Италии перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Аяксом" местной полицией было задержано более полусотни болельщиков гостевой команды.