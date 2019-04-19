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Челси - Славия - 4-3: видеообзор

пятница, 19 апреля 2019, 00:35
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В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы лондонский "Челси" обыграл пражскую "Славию" со счетом 4:3 и завоевал путевку в Лигу Европы.

"Челси" с первых минут захватил инициативу и принялся создавать опасные моменты. Уже на 5-й минуте счет открыл Педро, а вскоре преимущество лондонцев составляло два мяча из-за автогола Дели. На 17-й минуте Жиру довел счет до крупного. Через некоторое время Соучеку удалось сократить разрыв в счете, но Педро тут же вновь довел преимущество хозяев до трех мячей. Во втором тайме дубль Шевчика едва не вернул интригу в противостояние, но большего гостям сделать не удалось.

В полуфинале "Челси" сыграет с немецким "Айнтрахтом".

"Челси" Англия – "Славия" Чехия - 4:3 (4:1) - первый матч - 1:0

Голы: Педро (5, 27), Дели (9, автогол) Жиру (17) - Соучек (25), Шевчик (51, 54)

"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли (Жоржиньо, 70), Ковачич, Педро (Хадсон-Одои, 87), Канте, Азар (Виллиан, 65), Жиру.

"Славия": Коларж, Дели, Боржил, Кудела, Нгаде-Нгаджуи, Масопуст (Олайинка, 52), Соучек, Траоре, Шевчик (Стох, 78), Змргал (Шкода, 85), Крал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определились все полуфиналисты Лиги Европы.

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