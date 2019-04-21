RU   UA  

воскресенье, 21 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 апреля

01:27
На Закарпатье ребенок отравился кокаином и алкоголем: как это произошло
01:10
Беринчик - Аракава: полное видео боя
01:05
Беринчик уверенно защитил чемпионский титул
01:03
Иск о снятии Зеленского с выборов: суд вынес решение
00:23
В Донецке засветился скандальный рэпер, который был фотографом "Моторолы": фото

20 апреля

23:55
Билеты на дебаты: в суде истец обвиняет Зеленского в скрытой агитации
23:33
Чтобы общество понервничало: представитель Зеленского дал оценку иску
23:00
Суд по снятию Зеленского с выборов: стала известна суть претензий
22:38
В Киеве авто опрокинулось на повороте: опубликовано видео ДТП
21:41
В Киеве проходит суд по снятию Зеленского с выборов: видеотрансляция
21:30
Суд по Зеленскому: подробности о снятии кандидата с выборов, видео и реакция в соцсети
21:09
Война на Донбассе: боевики семь раз обстреляли бойцов ВСУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Беринчик - Аракава: полное видео боя

воскресенье, 21 апреля 2019, 01:10
переглянути новину українською

В Киеве в "Дворце спорта" проходил бой за титул чемпиона по версии WBO International в легком весе. Титул оспаривали украинец Денис Беринчик (10-0, 7 КО) и опытный японец Нихито Аракава (32-6-2, 18 КО) по прозвищу "японский Рокки".

"Апостроф" вел онлайн трансляцию чемпионского боя Беринчик - Аракава.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Напомним, Беринчик завоевал титул чемпиона мира по версии WBO International в легком весе в конце прошлого года в бою против филиппинца Росеки Кристобаля. Украинец одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Беринчик провел открытую тренировку перед защитой титула в Киеве.

Фотовзгляд

Все галереи
Яркие фото с дебатов на НСК "Олимпийский"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Беринчик - Аракава: Хроника чемпионского боя

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 1:0 Хроника матча, видео голов

Наполи - Арсенал - 0-1 Хроника матча, видео гола

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 4:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: