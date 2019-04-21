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Экс-чемпион мира по боксу впервые встал с инвалидной коляски после боя с украинцем: опубликовано фото

воскресенье, 21 апреля 2019, 13:55
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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Адонис Стивенсон впервые появился на фото без инвалидной коляски после боя с украинцем Александром Гвоздиком.

Снимком канадца с семьей в Twitter поделился президент WBC Маурисио Сулейман.

На фото Стивенсон, вернувшийся домой из больницы, выглядит совсем неплохо рядом с женой и дочерью.

Напомним, бой чемпионский бой Гвоздика и Стивенсона прошел 1 декабря прошлого года. В 11 раунде украинец отправил чемпиона в тяжелый нокаут. После боя канадец сразу же был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы. Позже ему была сделана операция.

Ранее "Апостроф" сообщал, что два украинских чемпиона поразили кадрами из совместной тренировки.

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