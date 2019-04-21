Гигантский отрыв: во Франции определился чемпион

Чемпионом Франции в сезоне-2018/19 стал "Пари Сен-Жермен".

Об этом стало известно после окончания матча 33-го тура Лиги 1, в котором "Лилль" сыграл вничью с "Тулузой" (0:0). После этого матча "Лилль" окончательно потерял шансы догнать ПСЖ, отстав от соперника на 16 очков за пять туров до завершения первенства.

ПСЖ стал чемпионом в шестой раз за последние семь лет. Всего этот чемпионский титул восьмой в истории клуба. По числу титулов парижский клуб вышел на третье место в истории Франции и уступает только "Марселю" (9) и "Сент-Этьену" (10).

Напомним, что в Лиге чемпионов ПСЖ дошел до 1/8 финала, где проиграл "Манчестер Юнайтед" (2:0 и 1:3).

Ранее "Апостроф" сообщал, что ПСЖ сделал важное заявление по трагедии с Нотр-Дам.