RU   UA  

понедельник, 22 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

22 апреля

16:02
​Отдых на Пасху: во сколько украинцам обойдутся праздничные рейсы в Европу
15:52
Кремль устроил истерику из-за "расстрела" российских пропагандистов под Донецком
15:50
​Сколько Украина перечислила на финансирование 5 партий: названа сумма
15:47
В поисках "темного мира": ученые нашли новое применение Большому адронному коллайдеру
15:47
Кличко назвал шокирующую причину поражения брата в последнем бою
15:45
Анита Луценко прокомментировала возвращение на "Зважені та щасливі"
15:44
Официальные результаты выборов - обработано 99% (обновляется)
15:33
Что будет с украинской армией: у Зеленского назвали 7 главных пунктов
15:20
Мы не Россия: знаменитый украинский спортсмен ярко прокомментировал выборы президента Украины
15:15
Первая смерть после выборов: стало известно о гибели на Донбассе 21-летнего бойца ВСУ
15:05
Всех порвал: Dan Balan удивил танцем с Лесей Никитюк
14:59
Европейский бизнес высказался за сохранение тарифов на "Укрзализныце"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Динамо - Шахтер: расписание трансляций

понедельник, 22 апреля 2019, 14:50
переглянути новину українською

В матче 25-го тура чемпионата Украины сыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Встреча состоится 24 апреля в Киеве на стадионе "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".

Начало встречи в 18:30.

Прямую трансляцию всеукраинского дерби можно будет посмотреть в эфире телеканала "2+2".

ДИНАМО - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

После 24 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 56 очков. "Шахтер" находится на первом месте, имея в активе 63 очка.

Главный арбитр матча - Виталий Романов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" обыграл "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Беринчик - Аракава: Хроника чемпионского боя

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 1:0 Хроника матча, видео голов

Наполи - Арсенал - 0-1 Хроника матча, видео гола

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 4:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: