Где смотреть онлайн Динамо - Шахтер: расписание трансляций

В матче 25-го тура чемпионата Украины сыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Встреча состоится 24 апреля в Киеве на стадионе "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".

Начало встречи в 18:30.

Прямую трансляцию всеукраинского дерби можно будет посмотреть в эфире телеканала "2+2".

ДИНАМО - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

После 24 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 56 очков. "Шахтер" находится на первом месте, имея в активе 63 очка.

Главный арбитр матча - Виталий Романов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" обыграл "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины.