Мы не Россия: знаменитый украинский спортсмен ярко прокомментировал выборы президента Украины

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк попросил украинских граждан прекратить вражду из-за президентских выборов.

Об этом Беленюк заявил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook.

"Атмосфера ненависти и недопонимания, которая витала в последнее время, лично мне изрядно надоела. Хочу обратиться к тем людям, которые рвут на себе рубашку и оскорбляют тех, кто имеет альтернативную точку зрения. Мы свободная страна, мы выбрали демократический путь развития. В этих условиях нужно считаться с мнением каждого человека. Для этого и проводятся выборы, как бы вы не относились к тому или иному кандидату.

Мы, к моему счастью, не наш северный сосед. У нас есть выбор, и я горжусь своей страной. Потому что раз в пять лет мы можем пойти на избирательные участки и проголосовать так, как считаем нужным. И хочу поздравить победителя этой политической гонки Владимира Зеленского. На него возлагают украинцы большие надежды. Рассчитывайте только на себя, потому что президент за нас всех все сделать не сможет", – сказал Беленюк.

Ранее "Апостроф" публиковал яркие фотожабы на итоги выборов президента Украины.