Динамо - Шахтер: стартовые составы

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" на матч 25-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 24 апреля.

ДИНАМО - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 18:30.

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Вербич, Пена

Запасные: Бущан, Шабанов, Цитаишвили, Сидклей, Сидорчук, Андриевский, Русин

Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат, Степаненко, Патрик, Тайсон, Соломон, Нем, Мораес

Запасные: Шевченко, Бутко, Матвиенко, Дентиньо, Тете, Коваленко, Антонио

Главным арбитром на матч назначен Виталий Романов. Помогать ему будут судьи на линиях Александр Войтюк и Владимир Володин. 4-й арбитр - Виктор Копиевский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может подписать очередного легионера.