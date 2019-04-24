Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: расписание трансляций

24 апреля в Манчестере состоится перенесенный матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" на домашней арене "Олд Траффорд" будет принимать "Манчестер Сити".

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало манчестерского дерби в 22:00.

Прямая трансляция противостояния пройдет на украинском телеканале "Футбол 2". Кроме того, матч покажет российский телеканал "Матч ТВ! Футбол 1".

Манчестерские гранды в данный момент преследуют разные турнирные задачи. Если "горожане" продолжают борьбу за чемпионский титул и в оставшихся играх им нужно непременно набирать максимум очков, то "красные дьяволы" ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, что также их обязывает играть исключительно на победу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" Хотспур в центральном матче чемпионата Англии.