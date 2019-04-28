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Где смотреть онлайн Мариуполь - Шахтер: расписание трансляций

воскресенье, 28 апреля 2019, 09:45
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В матче 26-го тура чемпионата Украины сыграют донецкий "Шахтер" на выезде будет играть с "Мариуполем". Встреча первой и пятой команд турнирной таблицы пройдет на стадионе имени Владимира Бойко.

МАРИУПОЛЬ - ШАХТЕР: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Встреча 26-го тура украинского чемпионата начнется в 14:00.

Прямую трансляцию донбасского дерби можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1".

По итогам сыгранных 25 туров донецкий "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая "Динамо" на семь очков. "Мариуполь" же идет на пятой позиции и ведет борьбу за выход в Лигу Европы. От четвертого места команду из Донецкой области отделяют два очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 25-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью со счетом 0:0.

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