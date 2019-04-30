Назван лучший игрок 26 тура чемпионата Украины

Во вторник, 30 апреля, было объявлено имя лучшего игрока 26-го тура чемпионата Украины по футболу. Им стал форвард луганской "Зари" Артем Громов.

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

В игре 26-го тура Громов отметился дублем в ворота "Александрии". Голы 29-летнего нападающего оказались единственными в матче. Победа Громова была почти единогласной.

Лучший футболист тура определялся путем голосования членов экспертного совета, в состав которого входят: Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Леонид Буряк.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России снова хотят объединения футбола с Украиной.