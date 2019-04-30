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Тоттенхэм Хотспур - Аякс: онлайн видео голов

вторник, 30 апреля 2019, 22:43
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В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют лондонский "Тоттенхэм Хотспур" и амстердамский "Аякс". Встреча проходит на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - АЯКС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Счет был открыт на 15-й минуте. Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек получил передачу от Зиеша в штрафной "Тоттенхэма", находясь на грани офсайда, и с близкого расстояния переиграл голкипера английского клуба.

"Тоттенхэм" - "Аякс" - 0:1

Гол: ван де Бек (15)

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