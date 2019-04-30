Турецкий топ-клуб нацелился на одного из лидеров "Динамо"

Турецкий "Фенербахче" проявляет интерес к польскому защитнику киевского "Динамо" Томашу Кендзере.

Об этом сообщает Aksam.

По данным источника, клубы ведут переговоры о переходе игрока уже в течении некоторого времени. Сумма возможного трансфера не разглашается.

24-летний Кендзера перешел в "Динамо" летом 2017 года из познаньского "Леха" за 1,5 миллиона евро. Всего он провел за украинский клуб 74 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

В составе "Динамо" Кендзера становился серебряным призером чемпионата Украины, а также обладателем Суперкубка страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что экс-игрок "Динамо" громко раскритиковал киевский клуб.