Барселона - Ливерпуль: стартовые составы

Стали известны стартовые составы каталонской "Барселоны" и английского "Ливерпуля" на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 1 мая.

БАРСЕЛОНА - ЛИВЕРПУЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Альба — Ракитич, Бускетс, Видаль — Месси, Суарес, Коутиньо

Запасные: Силлессен, Семеду, Артур, Дембеле, Малком, Умтити, Аленья

Ливерпуль: Алиссон — Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон — Милнер, Фабиньо, Кейта — Мане, Салах, Вейналдум

Запасные: Миньоле, Ловрен, Фирмино, Хендерсон, Шакири, Ориги, Александер-Арнольд

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Ранее "Апостроф" сообщал, что болельщики "Ливерпуля" устроили дебош в Барселоне перед матчем Лиги чемпионов