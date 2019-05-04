Динамо - Александрия: стартовые составы

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и "Александрии" на матч 27-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 4 мая.
ДИНАМО - АЛЕКСАНДРИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
Начало встречи в 17:00.
Динамо: Бущан, Кравченко, Шабанов, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Андриевский, Цыганков, Цитаишвили, Де Пена
Александрия: Панькив, Шендрик, Пашаев, Бабогло, Цуриков, Запорожан, Лучкевич, Банада, Полярус, Задерака, Ситало.
Главный арбитр - Максим Козыряцкий.
Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер "Динамо" перенес сложнейшую операцию.