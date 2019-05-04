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Сборная Украины завершила выступление на чемпионате мира очередным громким поражением

суббота, 04 мая 2019, 23:55
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В субботу, 4 мая, сборная Украины завершила свое выступление на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе IB. Соперником нашей команды по заключительному матчу были хозяева турнира - Эстония.

Встреча не несла значимого турнирного значения для обеих сборных, так как обе потеряли шансы повыситься в классе и уже не могли вылететь в дивизион ниже. Первый период матча остался за нашей сборной. Однако в оставшуюся часть игры подопечные Андрея Срюбко добытое преимущество растеряли, а в начале овертайма пропустили и четвертую шайбу в свои ворота.

Таким образом, сборная Украины завершила выступление на чемпионате мира в Дивизионе IB на предпоследнем, пятом, месте, одержав всего одну победу в пяти играх.

Эстония – Украина 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Мережко (01:35), 0:2 Лялька (01:55), 1:2 Петров (03:51), 1:3 Бабинец (14:59 - бол.), 2:3 Виртанен (39:24), 3:3 Андреев (50:54), 4:3 Роуба (61:22).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина избежала позора на чемпионате мира.

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