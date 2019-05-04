Шахтер - Львов: стартовые составы

Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и "Львова" на очный матч 27-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 4 мая, в Харькове.

ШАХТЕР - ЛЬВОВ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи запланировано на 19:30.

Шахтер: Шевченко, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Маркос Антонио, Нем, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Запасные: Трубин, Степаненко, Бондар, Соломон, Тете, Кайоде.

Львов: Бандура, Висенте, Адамюк, Борзенко, Парамонов, Кадина, Липе, Альваро, Педро, Пернамбуко, Бруно.

Запасные: Сарнавский, Насонов, Шина, Фатеев, Сабино, Воронин.

Главный арбитр - Ярослав Козык.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" потеряло важнейшие очки в чемпионате Украины.