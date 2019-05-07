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"Динамо" может подписать российского футболиста

вторник, 07 мая 2019, 16:45
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Состав киевского "Динамо" может пополнить российский полузащитник Гусейн Джафаров.

Об этом сообщает "Динамомания".

В настоящее время футболист находится на просмотре в киевском клубе. Ранее 17-летний игрок находился в расположении казанского "Рубина", в составе которого он тренировался и принимал участие в товарищеских играх. Однако в итоге он команде не подошел.

Гусейнов также имеет гражданство Азербайджана. Его карьера связана пока только с любительскими клубами и пляжным футболом.

Напомним, последним подписанием "Динамо" стал уругвайский нападающий Карлос де Пена. В столичный клуб 27-летний форвард перешел на правах свободного агента.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" назвали сроки восстановления травмированных лидеров.

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