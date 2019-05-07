Ливерпуль - Барселона: стартовые составы

Стали известны стартовые составы английского "Ливерпуля" и испанской "Барселоны" на ответный полуфинальный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 7 мая.

ЛИВЕРПУЛЬ - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Шакири, Мане, Ориги

Запасные: Миньоле, Вейналдум, Ловрен, Гомес, Старридж, Брюстер, Вудберн.

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Роберто, Бускетс, Видаль, Ракитич, Коутиньо, Месси, Суарес

Запасные: Силлессен, Семеду, Артур, Малком, Умтити, Вермален, Аленья.

В первом матче "Барселона" разгромила "Ливерпуль" со счетом 3:0.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты "Ливерпуля" устроили адскую ночь игрокам "Барселоны" перед битвой в Лиге чемпионов.