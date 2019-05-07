У него нет шансов: в России сделали дерзкое заявление об Усике

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев уверен, что российский боксер Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) одержит победу в случае проведения реванша с украинцем Александром Усиком (16-0, 12 КО).

Слова Кремлева приводят РИА "Новости".

"Я бы хотел увидеть реванш Гассиева с Усиком, этот бой ответил бы на многие вопросы. В первом их поединке было много нюансов, но не хочется оправдываться. В реванше в супертяжелом весе у Усика не будет никаких шансов, да и даже в первом тяжелом весе тоже. Нужно просто внести изменения в подготовку", – сказал Кремлев.

Напомним, что 25-летний Гассиев и 32-летний Усик провели поединок 21 июля 2018 года в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Уверенную победу единогласным решением судей одержал украинец.

Ранее "Апостроф" сообщал, что чемпионский пояс Усику отдали россиянину.