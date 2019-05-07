Украинская теннисистка сотворила громкую сенсацию на престижном турнире

Украинская теннисистка Катерина Козлова во втором круге супертурнира в Мадриде сенсационно обыграла пятую ракетку мира чешку Каролину Плишкову.

Поединок продлился почти два часа. В середине первой партии украинка выиграла подачу соперницы, но Плишкова сразу же сумела сделать обратный брейк. Впрочем, в 11-м гейме Козлова вновь отобрала подачу у оппонентки, а затем сумела взять сет на своем гейме - 7:5. Второй сет сложился для нашей соотечественницы неудачно. Козлова дважды проиграла свою подачу и уступила - 2:6. В середине решающей партии соперницы обменялись брейками, а в 9-м гейме Козлова вновь взяла подачу Плишковой, после чего завершила матч на своем гейме - 6:4.

Стоит отметить, что Козлова занимает 85 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Катерина Козлова (Украина) - Каролина Плишкова (Чехия) - 7:5, 2:6, 6:4

В следующем круге 25-летняя Козлова сыграет с 22-летней швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

Ранее "Апостроф" сообщал, что четыре из пяти украинских теннисисток вылетели с турнира в Мадриде.