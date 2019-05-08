Аякс - Тоттенхэм Хотспур: онлайн видео голов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют голландский "Аякс" и английский "Тоттенхэм Хотспур". В первом матче "Аякс" одержал выездную победу со счетом 1:0.

АЯКС - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Счет был открыт уже на пятой минуте. Шене навесил с углового и де Лигт точно пробил головой. На 35-й минуте преимущество хозяев удвоил Зиеш, который замкнул прострел в исполнении Тадича.

"Аякс" Нидерланды - "Тоттенхэм" Англия - 2:0 (2:0)

Голы: де Лигт (5), Зиеш (35)

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР