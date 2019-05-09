Главный тренер "Шахтера" может возглавить итальянский топ-клуб

Итальянская "Рома" проявляет интерес к главному тренеру "Шахтера" Паулу Фонсеке.

Об этом сообщает Corriero dello Sport.

По данным источника, римский клуб заинтересовался португальским специалистом после того, как не сумел договориться с Антонио Конте, который, скорее всего, возглавит миланский "Интер".

Поспособствовать переходу Фонсеки в "Рому" могут его дружеские отношения с Луисом Кампосом, который может получить административную должность в римском клубе.

46-летний Фонсека тренирует "Шахтер" с 2016 года. Под его руководством донецкий клуб дважды становился чемпионом Украины, два раза выиграл Кубок Украины, а также один раз завоевал Суперкубок страны. Его контракт с украинским клубом действует до лета 2020 года.

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