Украина - Россия: онлайн видео трансляция

В пятницу, 10 мая, состоится отборочный матч на Всемирные пляжные игры 2019 года, которые пройдут в Сан-Диего (США) с 9 по 4 октября, между сборными Украины и России.

Игра пройдет в испанском городе Салоу. Начало встречи - в 17:00.

"Апостроф" проведет видео трансляцию матча. Плеер с трансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

Украина и Россия встретятся в рамках четвертьфинала отборочного турнира. Победитель получит прямую путевку на Всемирные пляжные игры-2019.

Отметим, что на предварительном этапе наша сборная обыграла команду Азербайджана (6:4), а россияне разгромили норвежцев (7:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России пожелали здоровья украинскому чемпиону, чтобы поскорее избить его в ринге.