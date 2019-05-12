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Усик сделал громкое заявление о своей травме

воскресенье, 12 мая 2019, 19:28
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Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал о своей травме руки, из-за которой был перенесен его дебютный бой в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Слова Усика приводит Obozrevatel со ссылкой на информационное агентство "Новости Украины".

9 мая Усик побывал у мемориала Вечной Славы и почтил память погибших во Второй мировой войне.

"А я не даю интервью сегодня. Ни с кем не общаюсь. Видите, я пришел, помолился, все хорошо.

Кто вам сказал, что у меня травма? СМИ сообщают и бой перенесли? Серьезно? Ну, перенесли. Не буду вам ничего об этом говорить. Вот у меня две руки, видите?" – сказал украинец.

Напомним, что Усик получил травму бицепса во время подготовки к бою с Такамом. Новая дата боя пока не сообщается.

Ранее "Апостроф" сообщал, что промоутер Усика круто "наехал" на Ломаченко.

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