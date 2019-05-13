Украинская биалонистка вышла замуж за российского топ-спортсмена: опубликовано фото

Украинской биатлонистка Мария Кручова вышла замуж за коллегу по цеху россиянина Александра Логинова.

Об этом сообщает официальный Twitter украинской федерации биатлона.

Свадьба состоялась в Тернопольской области.

27-летний Логинов является трехкратным призером чемпионатов мира, а также четырехкратным чемпионом Европы. Несколько лет назад российский биатлонист был пойман на употреблении допинга, из-за чего был дисквалифицирован на сезон-2015/2016. В начале этого года несколько зарубежных биатлонистов требовали отстранения Логинова от участия в Кубке мира. Впрочем, их доводы не были приняты руководством мирового биатлона и Логинов занял второе место в общем зачете.

Что касается 24-летней Кручовой, то лучшим достижением в ее карьере является третье место в паре с Виталием Трушем в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU нынешнего сезона. По некоторым данным, украинка может завершить карьеру, чтобы сосредоточиться на семье.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сеть слили секретную информацию о свадьбе Потапа и Насти Каменских.