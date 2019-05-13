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Вторая ракетка Украины вылетела с престижного турнира

понедельник, 13 мая 2019, 13:46
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Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой в первом круге супертурнира в Риме.

Поединок продлился почти 1,5 часа.

Начиная с третьего гейма первого сета соперницы выдали серию из четырех брейков подряд. Решающий момент произошел в девятом гейме, когда Цуренко вновь проиграла свою подачу. В следующем гейме Путинцева завершила сет в свою пользу. Во второй партии борьбы не получилась. Цуренко сходу дважды отдала свою подачу, что в итоге и привело к поражению.

Леся Цуренко (Украина) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 4:6, 2:6

Таким образом, Путинцева вышла вперед в личных встречах с Цуренко - 3:2.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка добилась большого прогресса в мировом рейтинге.

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