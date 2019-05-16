"Шахтер" показал эмоции футболистов после победы в Кубке Украины: опубликовано видео

Футболисты донецкого "Шахтера" ярко отпраздновали победу в финале Кубка Украины над "Ингульцом" со счетом 4:0.

Видео празднования опубликовала пресс-служба клуба на своем Youtube-канале.

Победу в этом матче "Шахтеру" принесли дубль Тете, а также голы Мораеса и Соломона.

"Шахтер" в 13-й раз в своей истории стал обладателем национального кубка, что является рекордом страны. Ранее "горняки" выигрывали трофей в 1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 и 2018 годах. Ближайшим конкурентом донецкого клуба является киевское "Динамо", которое выигрывало Кубок Украины 11 раз.

Стоит отметить, что уже в ближайшее время "Шахтер" может стать чемпионом Украины. Для этого клубу необходимо обыграть "Зарю" в матче 29-го тура Премьер-лиги, который состоится 19 мая.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" повторил уникальное достижение "Динамо" в Украине.