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Украинские фанаты избили арбитра после матча: опубликовано видео

четверг, 16 мая 2019, 18:25
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После окончания матча 25-го тура чемпионата Украины между винницкой "Нивой" и житомирским "Полесьем" произошел грандиозный скандал. В этой встрече победу одержало "Полесье" со счетом 2:1.

Об этом сообщает UA-Football.

Сразу после окончания матча на поле выбежали болельщики винницкого клуба, которые принялись избивать главного арбитра Дениса Резникова. По мнению фанатов, судья умышленно не назначил пенальти в ворота "Полесья" в начале второго тайма. Остановить избиение удалось лишь при помощи полиции, которая задержала нескольких особо рьяных фанатов. Через некоторые время еще одна группа фанатов постаралась приблизиться к подтрибунному посещению. В итоге в раздевалку арбитры добрались только с помощью полицейского кордона.

В данный момент обе команды ведут борьбу за выход в первую лигу. После 25 туров лидирует "Черкащина", набравшая 45 очков. Далее идут "Минай" (43), "Полесье" (42) и "Нива" (41). До завершения турнира осталось два тура.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России фанаты устроили кровавую бойню.

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