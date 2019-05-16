В Полтаве прошел уникальный футбольный матч: опубликовано видео

15 мая в Полтаве прошел традиционный школьный турнир, в котором приняли участие 450 детей из 32-х учебных заведений города и области.

Главным событием мероприятия стал матч основного состава полтавской "Ворсклы" против 100 детей.

Соответствующее видео опубликовано на странице полтавского клуба в Facebook.

"Уникальное футбольное действо прошло на футбольном ковре арены им. Бутовского. Мега-позитивный перфоманс закончился победой школьников со счетом 2:1. Спасибо всем, кто пришел!" - говорится в сообщении.

На заснятых кадрах видно, что футболистам было крайне непросто, хотя, конечно же, они поддавались детворе. При этом, когда игрок "Ворсклы" забил мяч в ворота школьников, он не стал скрывать своих эмоций, подыграв таким образом юным оппонентам.

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