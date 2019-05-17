Праздник футбола на востоке: стало известно, где Украина сыграет с Литвой

В матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины сыграет с национальной командой Литвы. Встреча пройдет в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Встреча начнется в 21:45.

После двух туров Украина занимает первое место в турнирной таблице группе В, набрав четыре очка. Ближайшие матчи украинцы проведут с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня).

Кроме того, на исполкоме ФФУ было определено место проведения матчей сборной Украины в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы-2021 с командами Финляндии (6 сентября) и Мальты (10 сентября). Оба поединка состоятся в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Ранее "Апостроф" сообщал, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав на матчи с Сербией и Люксембургом.