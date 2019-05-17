По стопам Зинченко: еще один украинец выиграл престижный европейский чемпионат

Украинский полузащитник Руслан Малиновский в составе "Генка" выиграл чемпионат Бельгии.

В матче 9-го тура второго этапа национального первенства "Генк" сыграл вничью с "Андерлехтом". Малиновский провел на поле все 90 минут игры, однако результативными действиями он не отметился. В параллельном матче главный конкурент команды украинца "Брюгге" уступил "Стандарду" (0:2).

За тур до завершения чемпионата преимущество "Генка" над ближайшим преследователем увеличилось до 4 очков, что позволило команде украинского хавбека досрочно стать чемпионом.

Сам Малиновский в текущем чемпионате Бельгии забил 9 мячей и сделал 9 результативных передач в 28 играх. Он вошел в число лучших игроков турнира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший тренер "Динамо" может возглавить один из самых титулованных клубов Турции.