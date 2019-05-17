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Самый титулованный клуб Европы сделал громкий трансфер

пятница, 17 мая 2019, 15:38
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"Реал" закрыл трансфер форварда "Айнтрахта" (Франкфурт-на-Майне) Луки Йовича.

Об этом сообщает Sky Sports.

Мадридский клуб подписал с 21-летним нападающим контракт сроком на пять лет. Зарплата футболиста в "Реале" будет составлять 10 миллионов евро в год. За серба "сливочные" заплатят 60 миллионов евро. При этом "Айнтрахту" из этой суммы достанется 48 миллионов евро, а остальные 12 миллионов евро получит "Бенфика", за которую игрок выступал ранее. О переходе клубы объявят на следующей неделе - после завершения чемпионатов Испании и Германии.

В нынешнем сезоне Йович сыграл за "Айнтрахт" 46 матчей, забил 27 голов и сделал 7 результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что итальянский топ-клуб принял неожиданное решение по тренеру.

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