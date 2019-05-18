Динамо - Мариуполь: стартовые составы

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и "Мариуполя" на матч 29-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 18 мая.

ДИНАМО - МАРИУПОЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 17:00.

Динамо: Бущан, Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей, Сидорчук, Андриевский, Де Пена, Цыганков, Русин

Запасные: Бойко, Смирный, Алибеков, Гармаш, Шапаренко, Дуэлунд, Беседин

Мариуполь: Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Яворский, Быков, Игнатенко, Мишнев, Пихаленок, Зубков, Фомин, Чурко.

Запасные: Гальчук, Вакула, Полегенько, Тищенко, Дава, Федорчук, Борячук.

Главный арбитр - Дмитрий Кривушкин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" откажется от услуг перспективного украинского форварда.