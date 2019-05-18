Динамо - Мариуполь: стартовые составы

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и "Мариуполя" на матч 29-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 18 мая.
ДИНАМО - МАРИУПОЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
Начало встречи в 17:00.
Динамо: Бущан, Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей, Сидорчук, Андриевский, Де Пена, Цыганков, Русин
Запасные: Бойко, Смирный, Алибеков, Гармаш, Шапаренко, Дуэлунд, Беседин
Мариуполь: Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Яворский, Быков, Игнатенко, Мишнев, Пихаленок, Зубков, Фомин, Чурко.
Запасные: Гальчук, Вакула, Полегенько, Тищенко, Дава, Федорчук, Борячук.
Главный арбитр - Дмитрий Кривушкин.
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" откажется от услуг перспективного украинского форварда.