Где смотреть онлайн Динамо - Мариуполь: расписание трансляций

18 мая состоится матч 29-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Мариуполем". Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский".

ДИНАМО - МАРИУПОЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 17:00.

Прямая трансляция противостояния киевлян и мариупольцев пройдет на украинском телеканале "2+2".

В нынешнем сезоне команды встречались уже три раза в рамках Премьер-лиги. Во всех трех матчах победы одержали динамовцы: 2:0 и 1:0 на выезде, а также 4:0 на своем поле.

После 28 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, "Мариуполь" находится на пятой позиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может возглавить тренер, который работал в России во время войны.