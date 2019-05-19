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Заря - Шахтер: стартовые составы

воскресенье, 19 мая 2019, 16:03
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Стали известны стартовые составы луганской "Заря" и донецкого "Шахтера" на матч 29-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 19 мая.

ЗАРЯ - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 17:00.

Заря: Шевченко, Михайличенко, Вернидуб, Белый, Тымчик, Силас, Арвеладзе, Хомченовский, Леднев, Караваев, Будковский

Запасные: Чуваев, Литвин, Кочергин, Лунев, Кабаев, Громов, Чайковский

Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат, Степаненко, Нем, Коваленко, Маркос, Тайсон, Мораес

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Дентиньо, Тете, Соломон, Патрик, Кайоде

Главный арбитр - Николай Балакин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" поиздевался над командой из села в финале Кубка Украины.

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