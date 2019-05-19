Заря - Шахтер: стартовые составы

Стали известны стартовые составы луганской "Заря" и донецкого "Шахтера" на матч 29-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 19 мая.
ЗАРЯ - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
Начало встречи в 17:00.
Заря: Шевченко, Михайличенко, Вернидуб, Белый, Тымчик, Силас, Арвеладзе, Хомченовский, Леднев, Караваев, Будковский
Запасные: Чуваев, Литвин, Кочергин, Лунев, Кабаев, Громов, Чайковский
Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат, Степаненко, Нем, Коваленко, Маркос, Тайсон, Мораес
Запасные: Шевченко, Матвиенко, Дентиньо, Тете, Соломон, Патрик, Кайоде
Главный арбитр - Николай Балакин.
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" поиздевался над командой из села в финале Кубка Украины.