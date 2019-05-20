Великобритания совершила подвиг на чемпионате мира по хоккею

Сборная Великобритании обыграла команду Францию в матче шестого тура группового этапа хоккейного чемпионата мира, который проходит в Словакии.

Британцы проигрывали со счетом 0:3, но сумели переломить ход неудачно складывавшегося матча, сравняли счет, а затем добились победы в овертайме со счетом 4:3.

Эта победа стала первой для Великобритании за последние 57 лет в высшем дивизионе чемпионата мира.

Благодаря победе британская сборная заняла седьмое место в турнирной таблице группы А и сумела сохранить место в высшем дивизионе на следующий сезон. В шести предыдущих матчах британцы потерпели шесть поражений с общим счетом 5:38.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Великобритания проиграла США в матче чемпионата мира.