Четыре трофея за сезон: украинский футболист похвастался достижениями в Англии, фото

Полузащитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко показал своим подписчикам свежее фото, на котором он запечатлен со всеми трофеями "горожан" в сезоне 2018/19.

В публикации, которая была опубликована на странице футболиста в Instagram, украинец поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Это был удивительный сезон для нас. Я бы хотел сказать спасибо за большую поддержку! Я люблю всех вас", – написал Зинченко.

Напомним, что в завершившимся сезоне команда Хосепа Гвардьолы выиграла чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги.

22-летний Зинченко сыграл в 29 матчах "Манчестер Сити", в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" стал первым мужским клубом в истории английского футбола, который оформил домашний требл.