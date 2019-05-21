Канада - США онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

21 мая в матче седьмого тура группового турнира чемпионата мира по хоккею встретятся сборные Канады и США. Поединок состоится в Кошице на стадионе "Стил Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Канада - США.

Начало встречи в 21:45.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются канадцы. На их победу предлагается коэффициент 2,17. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 4,50. На успех американцев можно поставить с коэффициентом 2,60.

После шести сыгранных матчей сборная Канады занимает второе место в турнирной таблице группы A, набрав 15 очков. США находятся на третьей позиции, имея в активе 14 очков. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Канада разгромила Данию в матче 6-го тура.