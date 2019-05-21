RU   UA   EN  

вторник, 21 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 мая

00:10
Швеция - Россия онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
00:05
Канада - США онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

20 мая

23:57
Как быстро похудеть к лету: ученые раскрыли секрет
23:43
"Первую леди" ДНР засекли на публике с элитной сумочкой: боевики в гневе
23:17
В США взорвали офис легендарной компании: опубликовано видео
23:13
Зеленский подписал свой первый президентский указ
23:05
Канада - Дания - 5-0 онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
22:48
Сами не справимся: Зеленский попросил у США ужесточить санкции против России
22:27
Уникальный шанс: Украина собирается выйти на новый перспективный рынок вооружений
22:10
Кадыров "разочаровался" в Зеленском и пригрозил захватить Киев
22:04
В Австралии искатель сокровищ нашел огромный самородок: опубликовано фото
21:43
Новичок украинской Премьер-лиги удивил планами на следующий сезон
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Канада - США онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

вторник, 21 мая 2019, 00:05
переглянути новину українською

21 мая в матче седьмого тура группового турнира чемпионата мира по хоккею встретятся сборные Канады и США. Поединок состоится в Кошице на стадионе "Стил Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Канада - США.

Начало встречи в 21:45.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются канадцы. На их победу предлагается коэффициент 2,17. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 4,50. На успех американцев можно поставить с коэффициентом 2,60.

После шести сыгранных матчей сборная Канады занимает второе место в турнирной таблице группы A, набрав 15 очков. США находятся на третьей позиции, имея в активе 14 очков. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Канада разгромила Данию в матче 6-го тура.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Заря - Шахтер - 0-1 Хроника матча, видео гола

Динамо - Мариуполь - 2-1 Хроника матча, видео голов

Шахтер - Ингулец 4-0: Хроника матча, видео голов

Шахтер - Александрия 2:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: