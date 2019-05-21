Умер легендарный гонщик Формулы-1

20 мая не стало легендарного австрийского гонщика "Формулы-1" Ники Лауды. Он скончался в возрасте 70 лет.

Об этом говорится в заявлении семьи известного спортсмена.

"С глубокой скорбью мы сообщаем, что горячо любимый Ники покинул нас в понедельник, 20 мая 2019 года. Его уникальные достижения в качестве спортсмена и предпринимателя останутся навсегда. Его неутомимый интерес к жизни, его прямолинейность и смелость остаются образцом для подражания для всех нас. Вдали от публичной жизни он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедом. Нам будет его не хватать", - сообщили близкие гонщика.

Лауда является трехкратным чемпионом мира в классе "Формула-1". В последнее время он занимал должность неисполнительного директора команды Mercedes.

В 1997 и 2005-м Лауда переносил операции по пересадке почек. В мае 2019 года у него вновь возникли проблемы с почками, которые решить не удалось.

В 1976 году Лауда чудом выжил во время аварии на одной из гонок. Тогда болид гонщика загорелся, но сам спортсмен успел выбраться из него.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист травмировал сына на праздновании чемпионства.