RU   UA   EN  

вторник, 21 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 мая

10:56
Пушку привязали веревкой: в сети смеются над видео военных учений флота в России
10:44
В сети смеются над велосипедным визитом Ляшко к Зеленскому: фото и видео
10:41
​Эти найдут, за что посадить: соцсети бурно обсуждают угрозу Портнова посадить Порошенко за решетку
10:32
"Откройся широко, Земля": вышла третья серия "Чернобыля" от HBO
10:30
Сети впечатлило видеообращение к Зеленскому тяжелораненого бойца с позывным "Хитмэн"
10:29
Умер легендарный гонщик Формулы-1
10:22
Месть за побратимов: появилось видео ликвидации кадрового военного РФ на Донбассе
10:07
Один из лучших футболистов мира завершил карьеру: опубликованы фото
10:02
​"Укрзализныця" начала продажу летних билетов на курорты: расписание движения поездов
10:01
Секретный "умный дом": журналисты рассказали о новой шикарной резиденции главы РПЦ
09:46
​Стало известно о гибели бойца ВСУ в аварии под Харьковом: опубликованы фото
09:45
​Гривна растет к доллару и евро: свежий курс НБУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Умер легендарный гонщик Формулы-1

вторник, 21 мая 2019, 10:29
переглянути новину українською

20 мая не стало легендарного австрийского гонщика "Формулы-1" Ники Лауды. Он скончался в возрасте 70 лет.

Об этом говорится в заявлении семьи известного спортсмена.

"С глубокой скорбью мы сообщаем, что горячо любимый Ники покинул нас в понедельник, 20 мая 2019 года. Его уникальные достижения в качестве спортсмена и предпринимателя останутся навсегда. Его неутомимый интерес к жизни, его прямолинейность и смелость остаются образцом для подражания для всех нас. Вдали от публичной жизни он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедом. Нам будет его не хватать", - сообщили близкие гонщика.

Лауда является трехкратным чемпионом мира в классе "Формула-1". В последнее время он занимал должность неисполнительного директора команды Mercedes.

В 1997 и 2005-м Лауда переносил операции по пересадке почек. В мае 2019 года у него вновь возникли проблемы с почками, которые решить не удалось.

В 1976 году Лауда чудом выжил во время аварии на одной из гонок. Тогда болид гонщика загорелся, но сам спортсмен успел выбраться из него.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист травмировал сына на праздновании чемпионства.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Заря - Шахтер - 0-1 Хроника матча, видео гола

Динамо - Мариуполь - 2-1 Хроника матча, видео голов

Шахтер - Ингулец 4-0: Хроника матча, видео голов

Шахтер - Александрия 2:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: