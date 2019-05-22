Бывший клуб Ярмоленко оформил громкий трансфер: опубликовано фото

Младший брат одного из лучших футболистов современности, полузащитника "Челси" Эдена Азара - Торген Азар - стал игроком дортмундской "Боруссии".

За бельгийского футболиста немецкий гранд заплатил 25 миллионов евро. Ровно столько же в свое время "шмели" платили за украинского футболиста Андрея Ярмоленко.

26-летний хавбек сборной Бельгии подписал контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

До переезда в Дортмунд Торген играл за другую "Боруссию" - из Менхенгладбаха.

В завершившемся сезоне Бундеслиги бельгийский атакующий хавбек забил 10 голов и отдал 11 результативных передач в 33 играх.

Ранее "Апостроф" сообщал, что полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский в летнее трансферное окно будет выступать за пределами Бельгии.