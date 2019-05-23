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Юная украинская теннисистка проиграла в упорнейшей борьбе на престижном турнире

четверг, 23 мая 2019, 17:45
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16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк потерпела поражение от испанки Каролин Гарсии в четвертьфинале турнира в Страсбурге (Франция).

Матч начался неудачно для украинки, она сразу же проиграла свою подачу. Но во втором гейме Костюк сумела сделать обратный брейк. После этого соперницы довольно уверенно выигрывали свои подачи, но восьмом гейме Костюк сделала еще один брейк, после чего довела сет до победы. В начале второго сета украинская теннисистка вновь выиграла гейм на подаче соперницы, но Гарсия сначала сравняла счет, а затем сделала еще один брейк и выиграла партию. В решающем сете борьбы практически не получилась. Испанка сходу выиграла четыре гейма подряд и уверенно довела партию до победы.

Каролин Гарсия (Испания) - Марта Костюк (Украина) - 3:6, 6:3, 6:2

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полуфинал турнира в Страсбурге вышла украинка Даяна Ястремская.

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