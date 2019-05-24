RU   UA   EN  

пятница, 24 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

24 мая

15:20
Боевики ЛНР передали Украине 60 человек: опубликованы фото
15:15
Звезда "Пиратов Карибского моря" жестко наказал прессу за клевету
15:12
Россия - Финляндия: котировки букмекеров, где смотреть матч ЧМ по хоккею
15:07
На Книжном Арсенале прошла презентация книги о победе "Нафтогаза" в арбитраже "Стокгольм. Бери или плати"
14:53
​В Польше назвали условие возобновления транзита российской нефти в Европу
14:53
Последний звонок 2019 в Украине: самые яркие праздничные фото
14:52
В ФИФА приняли важное решение по чемпионату мира-2022
14:22
Решила заняться политикой: Полякова ошарашила заявлением
14:21
Опубликован текст решения Синода ПЦУ
14:05
Град и грозы: синоптик рассказала о погоде в Киеве на выходные
14:01
"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью в феерическом матче чемпионата Украины
13:54
Избиение бывшей жены Кличко: суд озвучил обидчику строгое решение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью в феерическом матче чемпионата Украины

пятница, 24 мая 2019, 14:01
переглянути новину українською

В матче 25-го тура юношеского чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграло вничью с донецким "Шахтером" со счетом 2:2. Встреча состоялась на поле научно-тренировочной базы "Динамо" в Конче-Заспе.

Счет был открыт на 31-й минуте, отличился игрок "Шахтера" Судаков, которому удался классный удар из-за пределов штрафной площадки. Через несколько минут Судаков оформил дубль, замкнув прострел с фланга, и увеличил преимущество "горняков". Перед самым свистком на перерыв Исаенко сократил разрыв в счете, воспользовавшись грубейшей ошибкой вратаря "Шахтера". Во втором тайме динамовцев спас от поражения Скорко.

За тур до окончания первенства "Динамо" сохранило лидерство в чемпионате, опережая "Шахтер" на одно очко. Для того, чтобы гарантировать чемпионский титул "Динамо" в последнем туре нужно обыграть "Львов".

"Динамо" U19 - "Шахтер" U19 - 2:2 (1:2)

Голы: Исаенко (44), Скорко (76) - Судаков (31, 37)

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" и "Динамо" выдали яркий матч в Харькове.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Динамо - 1-1: Хроника матча, видео голов

Заря - Шахтер - 0-1 Хроника матча, видео гола

Динамо - Мариуполь - 2-1 Хроника матча, видео голов

Шахтер - Ингулец 4-0: Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: