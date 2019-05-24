"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью в феерическом матче чемпионата Украины

В матче 25-го тура юношеского чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграло вничью с донецким "Шахтером" со счетом 2:2. Встреча состоялась на поле научно-тренировочной базы "Динамо" в Конче-Заспе.

Счет был открыт на 31-й минуте, отличился игрок "Шахтера" Судаков, которому удался классный удар из-за пределов штрафной площадки. Через несколько минут Судаков оформил дубль, замкнув прострел с фланга, и увеличил преимущество "горняков". Перед самым свистком на перерыв Исаенко сократил разрыв в счете, воспользовавшись грубейшей ошибкой вратаря "Шахтера". Во втором тайме динамовцев спас от поражения Скорко.

За тур до окончания первенства "Динамо" сохранило лидерство в чемпионате, опережая "Шахтер" на одно очко. Для того, чтобы гарантировать чемпионский титул "Динамо" в последнем туре нужно обыграть "Львов".

"Динамо" U19 - "Шахтер" U19 - 2:2 (1:2)

Голы: Исаенко (44), Скорко (76) - Судаков (31, 37)

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" и "Динамо" выдали яркий матч в Харькове.