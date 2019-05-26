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Финляндия - Канада: онлайн видео трансляция финала ЧМ по хоккею

воскресенье, 26 мая 2019, 12:42
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В воскресенье, 26 мая, состоится финальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором встретятся сборные Финляндии и Канады. Встреча пройдет на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Финляндия - Канада.

Начало матча - в 21:15.

Плеер с видеотрансляцией матча появится в этой новости за несколько минут до начала игры.

Всего на турнире сборная Финляндии провела девять матчей, в которых одержала семь побед и дважды проиграла. Канадцы выиграли восемь матчей. Единственное поражение на турнире они потерпели именно от Финляндии в матче группового этапа - 1:3.

Напомним, в матче за 3-е место сыграют Россия и Чехия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Канада уверенно обыграла чехов и вышла в финал ЧМ по хоккею.

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