Финляндия - Канада: онлайн видео трансляция финала ЧМ по хоккею

В воскресенье, 26 мая, состоится финальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором встретятся сборные Финляндии и Канады. Встреча пройдет на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Финляндия - Канада.

Начало матча - в 21:15.

Плеер с видеотрансляцией матча появится в этой новости за несколько минут до начала игры.

Всего на турнире сборная Финляндии провела девять матчей, в которых одержала семь побед и дважды проиграла. Канадцы выиграли восемь матчей. Единственное поражение на турнире они потерпели именно от Финляндии в матче группового этапа - 1:3.

Напомним, в матче за 3-е место сыграют Россия и Чехия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Канада уверенно обыграла чехов и вышла в финал ЧМ по хоккею.