Шахтер - Мариуполь: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Шахтера" и "Мариуполя" на матч 31-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 26 мая.

ШАХТЕР - МАРИУПОЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

Шахтер: Трубин, Бутко, Кривцов, Ордец, Матвиенко, Степаненко, Антонио, Соломон, Тете, Фернандо, Дентиньо.

Мариуполь: Гальчук, Дава, Горбунов, Быков, Полегенько, Федорчук, Мишнев, Путря, Тищенко, Вакула, Фомин.

Главный арбитр - Андрей Коваленко.

"Шахтер" обеспечил досрочно себе чемпионский титул, "Мариуполь" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Украины и ведет борьбу с "Зарей" за попадание в четверку лучших команд УПЛ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" и "Динамо" выдали яркий матч в Харькове.