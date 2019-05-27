Сеть взорвал хитрый пловец, выигравший заплыв: опубликовано видео

В сети бурно обсуждают видеоролик, в котором пловец одержал победу в заплыве необычным способом.

На видео показано, как три парня готовятся определить, кто же из них является самым быстрым пловцом. Во время старта заплыва двое участников мини-соревнования сразу же бросаются в воду. Третий тем временем спокойно пробежал по краю бассейна и запрыгнул в него перед самым финишем. Удивлению первых двух не было предела, когда они, проплыв лишь половину дистанции, увидели уже праздновавшего победу своего друга.

Узнали ли проигравшие, каким способом победителю далась победа, в видео не сообщается.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшая теннисистка Украины обыграла легендарную американку на старте Roland Garros.