Названа возможная дата главного боя в карьере Усика

Эдди Хирн, промоутер Александра Усика (16-0, 12 КО) и Энтони Джошуа (22-0, 21 КО), заявил, что украинский и американский боксеры могут провести бой уже в этом году.

Слова Хирна приводит журналист Los Angeles Times Ланс Пугмайр в Twitter.

"Хирн сообщил, что в ноябре Джошуа будет драться против Усика или Пулева", - написал Пугмайр.

Напомним, что 32-летний Усик в данный момент восстанавливается после травмы бицепса, которую он получил в ходе подготовки к бою с камерунцем Карлосом Такамом. Усик владеет титулами чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в первом тяжелом весе.

Что касается 29-летнего Джошуа, то он является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в команде Усика назвали сроки возвращения в ринг.