Звездный тренер возглавил итальянский топ-клуб

Новым главным тренером "Интера" назначен Антонио Конте.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Итальянский специалист подписал контракт с миланским клубом до лета 2012 года. Зарплата тренера составит 12 миллионов евро в год и он войдет в пятерку самых высокооплачиваемых наставников мира. На посту тренера "Интера" Конте сменил Лучано Спаллетти, который был отправлен в отставку.

В завершившемся сезоне "Интер" финишировал на четвертом месте в Серии А и попал в Лигу чемпионов.

49-летний Конте ранее тренировал "Ареццо", "Бари", "Аталанту", "Сиену", "Ювентус", сборную Италии и "Челси". Трехкратный чемпион Италии, чемпион Англии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что итальянский топ-клуб заманивает тренера "Шахтера" выгодным контрактом.